Spezia, è tornato Saponara: superato l'infortunio, ora lavora per la brillantezza

Lo Spezia potrà contare anche su Riccardo Saponara per questo finale di stagione: secondo Città dello Spezia, il fantasista romagnolo è ormai pronto a tornare in campo in un impegno ufficiale dopo quasi due mesi di stop dovuto ad un problema fisico. In questi giorni a Follo il 29enne sta spingendo per aggiungere brillantezza alle gambe e ormai il momento di riaverlo per Vincenzo Italiano si avvicina a grandi passi.