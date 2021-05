Spezia, Italiano: "Tutta la squadra vuole concludere con una gioia la stagione"

Vigilia di campionato per lo Spezia. Dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli, gli Aquilotti scenderanno in campo contro la Sampdoria. In vista della sfida del "Ferraris", il tecnico Vincenzo Italiano ha risposto alle domande della stampa. "Sabato non abbiamo offerto la prestazione che sarebbe servita per affrontare il Napoli - prosegue il mister spezzino - specialmente in questo momento della stagione, con i partenopei in forma e tra i protagonisti della volata per un posto nella prossima Champions; siamo stati eccessivamente timidi, non siamo riusciti a creare agli Azzurri grandi pericoli e questa è anche colpa nostra, perché non siamo riusciti ad interpretare la gara come avremmo dovuto. Tutta la squadra vuole concludere con una gioia la stagione, stiamo lavorando duramente da mesi per agguantare una salvezza nella quale avrebbero creduto in pochi all'inizio del nostro cammino in Serie A, quindi dobbiamo fare gli ultimi sforzi, perché il traguardo è vicino, ma dobbiamo ancora lottare con tutte le nostre forze per raggiungerlo".

