Spezia, la rovesciata di Verde candidata al premio Puskas: "Ci spero, ma prima la salvezza"

La rovesciata di Daniele Verde contro la Lazio è stata inserita dalla Fifa nella lista dei gol che si contenderanno il premio Puskas, quello per la miglior rete dell'anno. L'attaccante dello Spezia, ha parlato di questo e di altri temi in un'intervista rilasciata a Tuttosport: "Vedremo se sarà davvero il più bello dell'anno e ci spero, ma mi fa piacere che sia arrivato in un momento importante per la squadra Intanto continuo a provarla in allenamento. Questa è la squadra più particolare con cui ho giocato. Nei numeri è la mia miglior stagione. Italiano? Sono adatto al suo gioco e posso dire che non è un burbero come si dice. La salvezza? Abbiamo un buon vantaggio e un'ottima condizione mentale. Abbiamo messo una serie di mattoni, diciamo che siamo al penultimo, manca ancora quello conclusivo".