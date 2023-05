Spezia-Milan 2-0, Pioli: "Non ci restano molte partite per rendere la stagione positiva"

vedi letture

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha commentato a caldo il ko dei rossoneri contro lo Spezia per 2-0: "È mancata continuità durante la gara, serviva più ritmo e velocità. Discreto primo tempo, nella ripresa ci siamo disuniti. Prestazione non nelle nostre possibilità".

Ora il derby

"Giochiamo una partita nella quale possiamo entrare nella storia. Il risultato dell'andata non ci dà vantaggi ma ci dobbiamo credere ma solo se giochiamo il nostro calcio perché nelle ultime due prestazioni non siamo stati all'altezza di quel livello".

Quanto ha condizionato il ko nel derby in questa partita?

"Normale che la Champions ce l'abbiamo in testa ed è normale che siamo rimasti delusi dal risultato della partita d'andata. Ma sappiamo che la stagione passa sia dal campionato che dalla Champions e questa sconfitta ci complica il futuro. Ora non ci rimangono tante possibilità di essere positivi in questa stagione. Martedì è una grande opportunità, dobbiamo credere di poter battere l'Inter".

Cosa vi hanno detto i tifosi nel colloquio di fine gara?

"Ci hanno spronato e stimolato per dare tutti il massimo".

Milan che non sembra essere arrivato nella fase calda nel suo stato di forma migliore

"Quattro giorni prima della partita d'andata avevamo giocato una delle migliori partite stagionali, contro la Lazio. I primi 20' della partita d'andata del derby ci hanno condizionato. La partita dovrà essere più simile a quello che abbiamo fatto nel secondo tempo, sperando che gli episodi siano a nostro vantaggio".

Novità sugli indisponibili?

"Oggi sono rimasti a casa i giocatori che non erano in grado di giocare oggi, stiamo facendo di tutto per recuperarli per martedì e i cambi vanno in quella direzione, per dosare le energie".

Leao titolare nel derby se recuperato?

"Sì, credo di sì. Spero di sì".