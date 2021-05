Sta già nascendo la Fiorentina di Gattuso e non può che ruotare intorno a Vlahovic

Ancora Gennaro Gattuso deve realmente cominciare il suo lavoro da allenatore della Fiorentina, ma l'impatto del suo annuncio si è fatto già sentire. Direttamente, con l'entusiasmo che ha rianimato gli animi dei tifosi viola, e indirettamente, con i primi possibili scossoni assestati alle dinamiche che regoleranno il mercato che verrà. Se infatti molti potevano avere dubbi sul prosieguo fiorentino di Dusan Vlahovic, questi sono in parte stati già ammorbiditi al momento dell'annuncio del nuovo tecnico. Viene difficile immaginarsi un Gattuso che abbia detto sì alla proposta di Commisso con tanta immediatezza senza aver avuto alcuna rassicurazione in merito a cosa sarà della sua gemma più preziosa: nel 4-2-3-1 sul quale sarà impostato il prossimo calciomercato tutto ruota intorno alla presenza del centravanti serbo. Magari con tanto di rinnovo, per evitare di arrivare lunghi come capitato con Chiesa meno di un anno fa: le contrattazioni sono lunghe e vanno avanti, la sensazione è che salendo leggermente dai 3 milioni di euro netti a stagione che il club viola si è detto disposto a mettere sul piatto sia possibile anche evitare una clausola che, dalle parti di viale Fanti, viene ritenuta elemento scomodo. In sostanza, però, per il momento Milan e Roma, le due grandi pretendenti italiane, sembrano doversi mettere il cuore in pace: Vlahovic è e rimarrà una delle risorse su cui potrà contare mister Gattuso per la sua Fiorentina.