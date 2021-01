Stasera la Supercoppa, Ravanelli: "È la formazione giusta, vedremo una grande Juventus"

Fabrizio Ravanelli a JTV, parla in vista di Juventus-Napoli. "Ho sempre desiderato vedere questa Juventus in campo, credo che Bentancur tornerà a fare la mezzala. E' una mia idea e anche una speranza, con Arthur regista, anche per contrastare il loro centrocampo che ha gamba e fisico. Quando giochiamo a due in mezzo, non abbiamo densità per affrontare bene gli avversari. Questa squadra metterà in grande difficoltà il Napoli, sono certo: venendo da un ko che ha fatto veramente male, avranno sicuramente tanta voglia di rivalsa".