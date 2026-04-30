Premio Maurizio Maestrelli 2026: da Provedel a Baldini passando per Palestra, i premiati

Come fa sapere l'organizzazione dell'evento, sono stati ufficializzati i vincitori del premio Maurizio Maestrelli 2026, la cui consegna avrà luogo lunedì 11 maggio (ore 18.30) nella splendida cornice della sala congressi del Grand Hotel Duca d’Este a Tivoli Terme. Per la prima volta il prestigioso appuntamento che viene assegnato a personalità che, nel loro ambito, si sono distinti, oltre che per i risultati ottenuti, anche per professionalità e fair play, approda nella storica località termale, famosa per le sue tre magnifiche ville, di cui due patrimonio Unesco.

Questi i premiati: Valentino Angeloni (direttore settore giovanile Fiorentina), Pasquale Sensibile (direttore scouting Paris Saint Germain),Alberto Marangon (team manager Milan), Fabrizio Casinelli (direttore comunicazione Rai), Federico Cherubini (amministratore delegato Parma), Patrizia Panico (technical advisor nazionale Malta), Paolo Bedin (presidente Lega Serie B), Silvio Baldini (ct Italia Under 21 e attuale ct ad interim della Nazionale), Carlalberto Ludi (direttore sportivo Como), Luigi Barbiero (coordinatore dipartimento interregionale Lnd), Cristian Daniel Ledesma (allenatore Lazio Under 17), Ivan Provedel (calciatore Lazio), Marco Palestra (calciatore Cagliari), Fares Ghedjemis (calciatore Frosinone). Il cantautore Mattia Bellegrandi, in arte Briga, riceverà poi il premio speciale Maurizio Maestrelli musica-spettacolo, istituito per la prima volta, mentre il premio Città di Tivoli alla carriera andrà al tecnico Gian Piero Ventura. I tre riconoscimenti saranno invece conferiti a Tommaso Fumagalli (calciatore Reggiana), Riccardo Zampagna (ex calciatore) e Agenore Maurizi (allenatore Ancona).

Nel corso della serata, condotta dai giornalisti Rai Jacopo Volpi e Simona Rolandi, saranno presentate le 16 squadre che parteciperanno al 18° torneo Lazio Cup, riservato alla categoria Under 17. Inoltre nel pomeriggio alle ore 15.30, nella medesima location, verrà presentato il libro “Quello che non ho visto arrivare. Emanuela, l’anoressia e ciò che resta di bello” scritto dallo storico direttore sportivo Giorgio Perinetti insieme al giornalista Michele Pennetti. A condurre l’incontro Fabio Massimo Splendore, firma del Corriere dello Sport.