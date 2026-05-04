Stasera Roma-Fiorentina, i convocati di Gasperini: torna a disposizione Kone
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Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di questa sera contro la Fiorentina, gara valida per la 35^ giornata di Serie A che potrebbe permettere ai giallorossi di accorciare in modo importante sulla zona Champions League. Oltre a Ferguson e Dovbyk, assenti anche gli infortunati Zaragoza e Pellegrini e lo squalificato El Aynaoui:
Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Kone, Pisilli
Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Dybala, Vaz, El Shaarawy
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