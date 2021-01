Sturaro dal Genoa al Verona: "Decisione condivisa con la società, era la cosa giusta da fare"

Stefano Sturaro è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Hellas Verona (prestito con diritto di riscatto). Il jolly di centrocampo classe 1993 non dimentica però il suo Genoa e i tifosi rossoblù, ai quali ha dedicato questo bel messaggio su Instagram: "Per i prossimi mesi non potrò lottare insieme a voi Grifoni. Sarà difficile ma è stata una decisione condivisa con la società e nata dalla consapevolezza che in questo momento era la cosa giusta da fare, nell’interesse mio e del Genoa", la spiegazione dell'ex Juve sull'arrivederci al Grifone per approdare alla corte di mister Juric in questa finestra di mercato.