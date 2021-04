Summit tra il Milan e l'ag. di Hauge: il club dice no al prestito. L'esterno chiede garanzie

Ultime sul futuro di uno dei giovani talenti del Milan come Jens Petter Hauge: i colleghi di VG in Norvegia parlano di un summit tra l'entourage e la direzione sportiva del Milan. Fonti vicine al ragazzo e al club spiegano che la società rossonera non ha intenzione di darlo in prestito ma di continuare a farlo crescere a Milano: Hauge, dal suo canto, vorrebbe delle garanzie di maggior minutaggio per la prossima stagione.