Svilar non c'è, ma Gollini risponde presente. Una bella conferma per Gasperini

La brutta notizia era arrivata alla vigilia, la prima risposta è stata decisamente positiva. Senza Mile Svilar, destinato a rimanere fuori per almeno un mese, la Roma si deve affidare a Pierluigi Gollini e dal Sinigaglia porta via uno 0-0 nel quale il portiere italiano fa la sua parte. Non servono miracoli, ma attenzione sì: soprattutto nelle uscite, a cospetto di un Como che ha provato spesso ad attaccare la profondità e a mettere palloni dentro l'area.

Una garanzia che Gasperini conosce bene

Per Gian Piero Gasperini non è certo una scoperta. Gollini è stato a lungo il suo portiere all'Atalanta, negli anni in cui i nerazzurri si affermavano stabilmente ai vertici della Serie A e in Champions League. Una conoscenza reciproca che oggi torna utile alla Roma: perdere Svilar, uno dei punti fermi della squadra e forse il miglior portiere in A, resta un problema pesante, ma il tecnico sa esattamente cosa può chiedere al suo sostituto.

Como offre in questo senso una prima risposta. Gollini non deve prendersi la scena, ma dà sicurezza al reparto, legge bene le situazioni e non mostra ruggine in una partita tutt'altro che semplice. Ora ci sarà la Champions, e quando tornerà Svilar non sarà certo messo in discussione. Ma può recuperare con tranquillità.