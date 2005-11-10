Fantacalcio, recuperi e assenze in vista della 11ª giornata
Luca Di Leonardo
Venerdì alle 20:45 ci sarà l'anticipo della 11ª giornata tra Venezia e Udinese.
Analizziamo i casi più importanti tra assenze e recuperi in vista della prossima giornata al fantacalcio.
Nel Cagliari si fermano Nzola (fantamedia 7.75) e Fadera (fantamedia 5.94), emergenza in attacco nella sfida contro il Frosinone.
Nel Bologna la bella notizia è il ritorno in gruppo di Piccoli (famtamedia 6.22). Potrebbe essere convocato per la sfida contro il Parma ma parirà dalla panchina.
Nella Fiorentina si tenta il recupero (almeno per la panchina) per Ranieri (fantamedia 5.25). Difficile il recupero per Atta (fantamedia 5.40).
Nella Juventus in forte dubbio la presenza di McKennie (fantamedia 6.29).
Nell'Inter ritornano in gruppo Jones (fantamedia 6) e Stones (fantamedia 5.83).
Nella Lazio non ci sarà Zaccagni (fantamedia 7.05) nella sfida della Lazio contro il Napoli. Si cerca il recupero per Rovella (fantamedia 6.25) e Marusic (fantamedia 6)
Nel Milan lungo stop per Chukwueze (fantamedia 6.50) che starà fuori circa 3 mesi. Pavlovic (fantamedia 6.10) non giocherà stasera in Europa League ma sarà regolarmente in campo contro il Genoa.
Nella Roma si ferma 3 settimane Rensch (fantamedia 5.50) ed è ancora in forte dubbio Gollini (fantamedia 5) per la sfida interna contro il Sassuolo.
Da valutare in casa Torino Belghali (fantamedia 6.88) per la sfida contro il Lecce.
Nell'Udinese il nuovo allenatore Paolo Zanetti ritrova Solet (fantamedia 5.70) e Bayo (fantamedia 5.33)