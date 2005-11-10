Roma, sciolti tutti i dubbi: Gollini non ce la fa, al suo posto ci sarà Vasquez

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Roma, sciolti tutti i dubbi: Gollini non ce la fa, al suo posto ci sarà VasquezTMW
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 19:35Serie A
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03.11.2026 19:35Serie A
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Manca meno di un'ora e mezzo all'inizio della sfida di Champions tra il Manchester United e la Roma, valida per la quarta giornata di League Phase, e il dubbio di formazione numero uno dei giallorossi è stato risolto, non in modo positivo.
Pierluigi Gollini non ha infatti recuperato e dovrà alzare bandiera bianca per la gara a Old Trafford, a causa di un problema alla schiena con cui ha dovuto fare i conti nelle ultime ore. Al suo posto giocherà Vasquez, all'esordio assoluto in Champions, per quello che sarà il terzo portiere diverso nelle prime quattro giornate nella massima competizione europea, visto che all'esordio contro il Fenerbahce giocò Svilar, mentre contro Real Madrid e Slovan Bratislava toccò proprio a Gollini.
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