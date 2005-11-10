Gollini torna a Old Trafford. Ricordate quando è stato un giocatore del Manchester United?

"Ero incredulo, non ci potevo credere". Ha raccontato così Pierluigi Gollini il giorno in cui ha scoperto dell'interesse su di lui del Manchester United. Un interesse che poi diventò una trattativa vera e propria, con i Red Devils che portarono a termine l'ennesimo "scippo" di un giovane talento ad una squadra italiana.

Lo "scippo" alla Fiorentina nel 2012

All'epoca Gollini era un promettente portiere del settore giovanile della Fiorentina ed il suo passaggio al Manchester United fece andare su tutte le furie Pantaleo Corvino, all'epoca direttore dell'area tecnica viola. Un trasferimento discusso, che permise al portiere oggi titolare della Roma di vivere e allenarsi con campioni di livello assoluto.

La sua avventura al Manchester United

A Manchester Gollini restò circa 2 anni, senza mai esordire in prima squadra ma appunto lavorando a stretto contatto Evra, Rooney, Giggs e Paul Scholes. Il suo biennio inglese andò avanti con la seconda squadra dei Red Devils, con qualche apparizione in Youth League, ma come ammise lui stesso "fu un periodo fondamentale per la mia carriera". Ora Gollini a Old Trafford ci giocherà davvero e lo farà da protagonista, con la maglia della Roma sulle spalle dopo le ottime prestazioni da quando ha iniziato a sostituire l'infortunato Svilar.