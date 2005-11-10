Roma, che guaio! Problemi alla schiena per Gollini, a rischio la presenza ad Old Trafford

Pierluigi Gollini ha problemi alla schiena e il suo impiego nella sfida di stasera all'Old Trafford contro il Manchester United è a rischio: il portiere cercherà di recuperare fino alla fine, ma intanto Gasperini ha pre-allertato Vazquez e De Marzi, che potrebbero vivere una serata incredibile giocando da titolari in uno dei tempi del calcio mondiale.

Possibile maglia da titolare per il terzo ad Old Trafford

Per i giallorossi un bel problema considerando che Gollini ha già sostituito Svilar e che toccherebbe dunque al terzo difendere la porta in una partita difficilissima come quella contro i Red Devils, in Champions.