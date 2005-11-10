Roma, che guaio! Problemi alla schiena per Gollini, a rischio la presenza ad Old Trafford

TMW
Roma, che guaio! Problemi alla schiena per Gollini, a rischio la presenza ad Old TraffordTMW
autore
Simone Lorini
Simone Lorini
Oggi alle 14:16Serie A
autore Simone Lorini
03.11.2026 14:16Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Pierluigi Gollini ha problemi alla schiena e il suo impiego nella sfida di stasera all'Old Trafford contro il Manchester United è a rischio: il portiere cercherà di recuperare fino alla fine, ma intanto Gasperini ha pre-allertato Vazquez e De Marzi, che potrebbero vivere una serata incredibile giocando da titolari in uno dei tempi del calcio mondiale.
Possibile maglia da titolare per il terzo ad Old Trafford
Per i giallorossi un bel problema considerando che Gollini ha già sostituito Svilar e che toccherebbe dunque al terzo difendere la porta in una partita difficilissima come quella contro i Red Devils, in Champions.
Fonte: da Roma, Marco Campanella
Altre notizie Serie A
Oggi
15:53 Serie AFocus TMW
Focus TMWSerie A, i migliori 5 attaccanti dopo 10 giornate: Kvernadze e Varela divisi da un centesimo
15:46 Serie AUfficiale
UfficialeLipani si lega al Sassuolo per i prossimi 5 anni. Il centrocampista ha firmato il rinnovo
15:38 Serie AFocus TMW
Focus TMWSerie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 10 giornate: allungo Moreira, novità Calò
15:23 Serie AFocus TMW
Focus TMWSerie A, i migliori 5 difensori dopo 10 giornate: tandem romanista a braccetto
15:19 Serie A
Il piccolo azionista con la lanterna e l'appello per Del Piero: Juve, gli interventi più improbabili
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi