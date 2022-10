Tammy Abraham spaventa la Roma: "Qui sono felice, ma non si può mai sapere per il futuro"

Poco incisivo in quest'avvio di stagione con la Roma (2 gol in 10 presenze), Tammy Abraham ha alimentato i dubbi sul suo futuro in un'intervista concessa a OJB Sport: "La mia attenzione ora sta nel fare esattamente ciò che ho fatto qui la scorsa stagione. Sono felice a Roma, la squadra è buona, il mister anche, così come la città e i tifosi. Sono felice, ma sai non puoi mai sapere cosa ti riserva il futuro. Solo Dio lo conosce", le dichiarazioni del centravanti inglese.

Il Chelsea durante la prossima estate potrebbe attivare un'opzione per riportare Abraham a Londra a due anni dal suo arrivo nella capitale.