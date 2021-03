Tapsoba nel mirino della Juve. Ma a Leverkusen mettono in chiaro: "Non è in vendita"

Edmond Tapsoba è uno dei nomi sul taccuino della Juventus per la prossima stagione. 22 anni, il difensore del Bayer Leverkusen è tuttavia ritenuto incedibile dal suo club. E in merito è intervenuto in direttore sportivo del club, Simon Rolfes, a spiegare alla Bild: "Non sono sorpreso che la qualità di Eddy susciti interesse. Ma il giocatore non è in vendita". Servirebbe una cifra "immorale", riporta il quotidiano tedesco. Originario del Burkina Faso, Tapsoba si è trasferito a Leverkusen nel gennaio del 2020 dai portoghesi del Vitoria Guimaraes per 18 milioni di euro e in breve tempo si è guadagnato spazio, divenendo un giocatore fondamentale per la difesa di Peter Bosz.