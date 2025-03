Tardelli: "Motta sembra ritenersi più importante dei giocatori. Inter? Deve puntare alla Champions"

Marco Tardelli è stato un giocatore simbolo, una bandiera della Juventus e vedere i bianconeri soffrire come successo con l'Atalanta non lo lascia contento. Intervistato dal QS, il campione del mondo dell'82 ha spiegato il suo punto di vista: "La situazione non è bella, ma credo che Thiago Motta abbia la possibilità di prendersi il posto in Champions e quindi di portare avanti il proprio lavoro. Il percorso è appena iniziato, ma certamente c'è un po' di confusione. I giocatori sono importanti e devono poterlo avvertire sempre, mentre dalle sue scelte sembra quasi che sia il tecnico a ritenersi più importante di loro. Otto capitani schierati sono troppi. Anche la società è stata un po’ assente in questa fase di profondo cambiamento".

L'Inter invece è in corsa per tutto.

"Non è brillantissima come l’anno scorso, ma è sempre lì. Inzaghi è molto capace, sa guidare i suoi ragazzi e andare sempre avanti. Deve puntare alla Champions. Per me l’Inter rimane la favorita per il campionato. Certo gli infortuni e i tanti impegni possono pesare".

Il Napoli di Conte è a un solo punto.

"Sinceramente non sono sorpreso, avevo detto da subito che era in grado di vincere. La rosa non è come quella nerazzurra, ma tra campo e panchina è una squadra strutturata benissimo per il campionato. L’assenza dalle coppe potrà contare in questa volata".