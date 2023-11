Tare: "Immobile ha bisogno di fiducia quotidianamente. Capirà lui quando chiudere"

Ciro Immobile sta vivendo un periodo di difficoltà con la Lazio, anche se ultimamente è tornato al gol ed ha ricevuto un po' meno critiche. L'attaccante biancoceleste non è stato convocato in Nazionale, ma la sua grandezza non si discute, nonostante il momento. Igli Tare, suo ex direttore sportivo, ne ha parlato così al Corriere dello Sport: "Quando stabilì il record di gol, gli dissi: 'Ciro, ti renderai conto di quello che hai fatto soltanto quando tutto sarà finito'. Lui è il più grande cannoniere della storia della Lazio".

Tare racconta un po' il personaggio Immobile: "La sua umiltà è forza e insieme debolezza. Ha bisogno di sentire quotidianamente la fiducia di chi gli sta intorno. Qualche anno fa visse un periodo simile, io lo caricavo con una battuta, sempre la stessa: 'Chiama Ciro e manda a casa suo cugino'. Il centravanti della Lazio è un ruolo pesante, ma ho una stima illimitata nei suoi confronti, solo la sua onestà gli farà capire quando sarà il momento di chiudere".