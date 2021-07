Telefonate di mercato ai giocatori? Mourinho: "Non ho parlato con nessuno"

Jose Mourinho, neo tecnico della Roma, nella sua conferenza stampa di presentazione, ha parlato anche delle voci su alcune sue telefonate ai giocatori per convincerli a trasferirsi in giallorosso, visto che nei giorni scorsi si erano fatte strada le ipotesi che lo Special One avesse contattato Sergio Ramos o Cristiano Ronaldo: "Non ho parlato con nessuno. Potete pensare che sia vero o meno ma dico la verità, non ho parlato con giocatori, solo con Tiago e con la dirigenza".