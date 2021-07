live José Mourinho: "Colpito dal progetto Roma. Non sono qua per fare il turista"

José Mourinho ha terminato ieri la sua quarantena e oggi verrà presentato in conferenza stampa. Appuntamento alle 13.30 alla Terrazza Caffarelli in Campidoglio per la prima uscita ufficiale in grande stile da nuovo allenatore della Roma. All'evento è presente la dirigenza giallorossa al gran completo, da Friedkin a Fienga e Tiago Pinto. Con loro, anche l'agente Jorge Mendes. Segui su TMW tutte le parole e i pensieri giallorossi dello Special One.

Prende la parola Tiago Pinto: "Oggi è un giorno molto felice, sappiamo tutti che è il primo step di un cambiamento di mentalità. Ci aspettiamo qualcosa di buono nella prossima stagione e nei prossimi tre anni. Io non devo introdurre Mourinho, la sua carriera parla per lui. Voglio ringraziare Dan e Ryan Friedkin per l'opportunità di poterlo portare e ringraziare Mourinho per la fiducia nel nostro progetto. Siamo soddisfatti dell'opportunità di imparare e far crescere la Roma con Mourinho".

Ore 13.34, inizia la conferenza stampa: "Voglio ringraziare i tifosi. Il mio arrivo a Roma è stato eccezionale. Non ho ancora fatto nulla per meritarmi questo, mi sono sentito subito in debito perché l'accoglienza è stata davvero emozionante. Ringrazio per questo i tifosi, poi anche la Roma per la fiducia. Questa accoglienza mi ha colpito veramente. Sono qui perché sono vicino alla Statua di Marco Aurelio, nulla viene dal nulla e nulla ritorna nel nulla. Questo ha un significato molto simile a quello che ho sentito quando ho parlato col club. Mi ha colpito quello che vogliono dal club, quello che è il progetto chiaro, il non dimenticare mai il passato fantastico di questo club e il costruire il futuro. Il tempo nel calcio non esiste, ma in questo caso sì ed esiste in un modo fondamentale: la proprietà non vuole successo oggi, ma domani con una situazione sostenibile. La proprietà vuol fare qualcosa con passione e questa è la ragione principale che mi ha portato qui. Ora è tempo di lavorare, insieme ai miei, ovvero tutti coloro che lavoreranno con me e con la Roma. Questa città è stato uno dei motivi nel vedermi qui? Rispondo di no. E' una città importante, ma non sono qua in vacanza o per turismo. Sono qua per lavorare".

L'ambiente e le pressioni della piazza giallorossa? "Ho dovuto già cambiare telefono tre volte per quanto mi chiamano... Scherzi a parte, è fantastico, è incredibile. Per chi ha lavorato in Italia quando vai via questa cosa manca. Ora c'è un lavoro da fare internamente e dentro il club ci dobbiamo concentrare su questo, con tutto il rispetto per i giornalisti. Io quando lavoro non sono troppo simpatico, magari per i giornalisti non sarà un piacere lavorare con me perché io lavoro per difendere il mio club. Questo è fondamentale. All'interno di Trigoria dobbiamo pensare a questo, abbiamo un lavoro da fare e io rispetterò quello dei giornalisti".

Come cambierò la mentalità della Roma? "La prima cosa è conoscere il gruppo, non posso cambiare niente se non conosco quello che ho a disposizione. Ci sono dei principi che non sono negoziabili. Oggi è il primo giorno di allenamento, i giocatori dovranno capire subito il mio modo di lavorare che è semplice: chi o cosa non è al 100% non va bene. Dal momento che sono arrivato, ho fatto una quarantena che mi ha permesso di vivere all'interno del centro di allenamento. Ho parlato con le persone, ho visto grande gioia nel poter lavorare insieme. Queste sono sensazioni buone, ho provato un grande feeling".

La mia influenza sul mercato? "Io non ho parlato con nessun giocatore, assolutamente. Parlo con Tiago, con la proprietà, con i dipendenti del club. Ma mai con i giocatori".

Il calcio italiano vissuto come sfida? "La prossima sfida è sempre quella più importante e questa lo è. Parlando del calcio italiano, magari parleremo della vincente dell'Europeo... Sono tutti o quasi giocatori che giocano in Serie A. E se all'estero non è visto come campionato principale è responsabilità nostra, vuol dire che dobbiamo fare di più. Io lavoro per la Roma e mi interessa la Roma, ma se tutti insieme possiamo dare qualcosa in più dobbiamo farlo. Non possiamo, dobbiamo".

Come si è evoluto Mourinho rispetto al passato italiano? "Se gli anni non ci rendono professionisti migliori significa che qualcosa non sta funzionando. Sono più maturo, ma il dna non cambia. Io sono quello che sono nel bene e nel male".

Come mi pongo nei confronti di Edin Dzeko? "Non rispondo perché non dico quello che faccio all'interno del mio club. Non lo farò mai, non condividerò mai con la stampa ciò che farò all'interno. Se sarà capitano? I giocatori e la società lo devono sapere prima dei giornalisti".

Quali gli obiettivi per la Roma di Mourinho? "Lavorare, seminare e aspettare il tempo per raccogliere i frutti. Ho un contratto triennale, ovviamente sarà la società a decidere il futuro ma ho firmato 3 anni. Qua non si vince da tanti anni, serve capire perché la squadra è arrivata a 29 punti dalla vetta. Devo chiedermelo e devo trovare le risposte, il club e i dirigenti sanno che c'è molto lavoro da fare ma vogliamo arrivare a dei titoli. Vincere immediatamente normalmente non succede, anche se nel calcio mai dire mai".

Cosa penso di Cristante e Spinazzola in Nazionale? "Siamo felici di averli in una Nazionale che sta facendo molto bene e che abbiano il 50% di possibilità di tornare qui da campioni d'Europa. Sono davvero felice per questa situazione. Una Nazionale piena di talento deve far giocare comunque 11 giocatori, ma vedo che Mancini ha grande fiducia in Cristante perché lo tiene in considerazione. Ha una personalità di squadra fantastica e lo aspetto a braccia aperte. Spinazzola? Mi dispiace, ma ha una gioia di vivere incredibile. E' arrivato a Trigoria infortunato e sembrava non fosse successo niente, era molto positivo. Ovviamente non lo avremo per molto tempo. Vediamo come risolvere, abbiamo Calafiori che è giovane ma abbiamo fiducia sul fatto che sarà un giocatore di prima squadra. Ma detto questo abbiamo bisogno di un terzino sinistro".

Con quali sentimenti torno dopo 11 anni? "Io sono l'allenatore della Roma. Non voglio essere niente di più perché c'è tanto da fare qui. Il mio ruolo sarà questo 24 ore ad eccezione di quando andrò a dormire. Se poi come conseguenza del nostro lavoro alla Roma potremo dare qualcosa in più al calcio italiano sarà fantastico. Io però per difendere i miei farò di tutto. E ovviamente non cercherò problemi. Mi voglio divertire e penso che ci potremo divertire tutti, esperienza e maturità mi lasciano in una situazione più solida dal punto di vista emozionale".

Le critiche e i giudizi verso il suo lavoro? "Io sono una vittima di ciò che ho fatto, del modo in cui la gente mi guarda. Allo United ho vinto 3 titoli ed è stato un disastro. Al Tottenham ho raggiunto una finale di Coppa che non mi hanno fatto giocare ed è stato un disastro... Da un punto di vista pragmatico, oggettivo, abbiamo solo un obiettivo: vincere la prima partita ufficiale. Poi penseremo al resto. Da un punto di vista più generale, c'è tanto lavoro da fare. Questa società e questa squadra ogni giorno devono migliorare. La struttura fisica di Trigoria è già cambiata, è più bella, più adatta e più funzionale per noi. Questo per quel che riguarda la struttura fisica, ora c'è da migliorare le altre strutture. Già a partire da oggi, dal primo allenamento, ogni giorno la squadra deve migliorare".

Cosa rispondo a chi dice che sono in fase discendente? "Non rispondo niente. Negli ultimi tre club ho vinto il campionato col Chelsea, tre trofei con lo United e una finale raggiunta col Tottenham. Quello che per me è un disastro altri non lo hanno mai fatto in vita loro, ma la colpa è mia, di ciò che ho fatto in passato".

Come vedo la Roma di Mourinho? "Io voglio la Roma dei romanisti, io non sono nessuno, sono uno in più che insieme a tutti gli altri, quelli del club ed i tifosi nel mondo, vogliono bene alla Roma. La Roma di Mourinho non mi piace...".

La Roma è già forte per vincere subito? "Non è un'ossessione per me, ma c'è una cosa da cui non possiamo scappare. Non vinciamo da tanto e abbiamo finito 29 punti dalla vetta e 16 punti dietro il quarto posto. Da questo non possiamo scappare. Per prima cosa dobbiamo capire perché, capire come migliorare questo progetto fino al punto in cui vogliamo arrivare. Parliamo di tempo, una parola chiave quando ci siamo incontrati la prima volta con la proprietà e per questo progetto. Se possiamo accelerare, comunque, tanto meglio. Questa è la mia natura e voglio che i giocatori ed il club abbiano questo tipo di mentalità".

Sarebbe positiva una stagione senza titoli? "Noi parliamo di progetto, di lavoro. Quella dei titoli poteva essere una promessa facile, ma la realtà è diversa. Parliamo di tempo, di progetto, di miglioramenti, poi i titoli arriveranno. La proprietà non vuole un successo isolato, vuole arrivare lì e rimanerci. E questo è difficile, un successo isolato è più semplice, magari vinci e non hai i soldi per pagare gli stipendi. Noi vogliamo essere sostenibili e siamo chiari con questo progetto".

Come vedo Zaniolo? "Dobbiamo capire, comunicare, analizzare. Ho una squadra tecnica, che mi piace tanto, con talento e passione. Zaniolo ha un talento fantastico come altri nella squadra. Sappiamo cosa è successo dal punto di vista degli infortuni, per il bene di tutti dobbiamo trovargli l'habitat naturale per farlo esprimere al massimo. Dobbiamo avere un'idea di gioco che i calciatori possano condividere e in cui i calciatori si possano divertire".