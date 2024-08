TMW Terracciano ribadisce alla Fiorentina: vuole rimanere anche con De Gea. La situazione

vedi letture

La giornata di oggi in casa Fiorentina è trascorsa nel segno dei portieri. Se infatti nel primo pomeriggio, al Viola Park, lo spagnolo De Gea si è presentato nelle nuove vesti di calciatore viola, nel frattempo i dirigenti della compagine gigliata lavoravano per definire la strategia in un reparto nel quale sono adesso quattro gli interpreti: oltre al nuovo arrivato De Gea e al conclamato esubero Christensen, si trovano due calciatori la cui situazione è in bilico come Pietro Terracciano e il giovane Tommaso Martinelli.

Partendo dal primo, anche nelle ultime ore - come ormai ininterrottamente da inizio mercato - Terracciano ha ribadito ancora una volta alla dirigenza la sua volontà di non prendere in considerazione offerte e di avere invece tutta l’intenzione di giocarsi le sue carte a Firenze, anche al cospetto di un profilo di indubbio prestigio come De Gea. Per non rischiare addii a zero a giugno, pronto anche il rinnovo del contratto per un anno in più, la scadenza dell'accordo passa dal 2025 al 2026.

E del giovane Martinelli, che sarà? Nella giornata odierna la dirigenza della Fiorentina si è messa in contatto anche con l’entourage del rampante classe 2006. Molto ambito in Serie C, fino ad ora la sua uscita è stata stoppata dalla società toscana, ma con l’eventuale conferma di Terracciano la situazione può cambiare. I contatti odierni sono stati ancora interlocutori, nei prossimi giorni nuovo appuntamento in programma.