Theo fuori per gli atteggiamenti? Possibile già domenica: chi al suo posto

vedi letture

Lo sfogo di Paulo Fonseca di mercoledì post vittoria contro la Stella Rossa ha già avuto strascichi importanti. Le conseguenze che contano di più sono, però, quelle sul campo. Contro il Genoa, infatti, il tecnico rossonero potrebbe far fuori Theo Hernandez, uno tra i destinatari delle sue accese dichiarazioni. Chi potrebbe, nel caso ciò si verificasse, sostituire il terzino francese?

La prima ipotesi

Il favorito, ad oggi, è Filippo Terracciano, la riserva standar di Theo Hernandez nonostante sia un destro di piede costretto a giocare da terzino sinistro. L'ex Verona ha giocato al posto di Theo Hernandez già in diverse occasioni, comprese le recenti partite in cui Theo era squalificato (contro l'Udinese e contro il Napoli) o in cui ha osservato turnover (vs Sassuolo).

​​​​​​​I due giovani

Le altre due opzioni comprendono due giocatori di Milan Futuro, seguendo ciò che Fonseca ha espressamente detto in conferenza stampa dopo la Stella Rossa: "Io lavoro tutti i giorni per il bene della squadra, ma all’interno del gruppo non so se tutti possono dire la stessa cosa. Mai mi fermerò. Io ho la coscienza a posto. Se ci sarà bisogno di far giocare i ragazzi della Primavera o del Milan Futuro, lo farò. Senza problemi". Già da domenica? In lizza per sostituire Theo ci sono i giovani del 2005 Davide Bartesaghi e Alex Jimenez.