Theo Hernandez chiede 8 milioni? L'agente: "Messe in giro certe voci per condizionare"

Ma è vero che la richiesta di Theo Hernandez per rinnovare col Milan è di 8 milioni di euro? E' una delle domande poste a Manuel Garcia Quilon, procuratore di Theo Hernandez, nel corso dell'intervista rilasciata a 'TeleLombardia'. Questa la sua risposta: “Lo ha detto Theo? No. Io ti rispetto per il lavoro che fai e ti dico la verità. Ciò che dice questo giornale (La Gazzetta dello Sport, ndr), lo ha detto Theo? No. Non sono parole uscite dalla bocca di Theo. Qualcuno lo dice in giro per condizionare l'opinione pubblica e chiaramente non siamo noi a farlo. Quante volte ho chiamato io un giornalista lì in Italia? Mai. Per il tuo lavoro, quello che faccio io è aiutarti, non ingannarti".

Sul rinnovo del contratto scadenza giugno 2026: "Non voglio mentirti, non lo so. Però se questa situazione (di una possibile partenza, ndr) entro un anno potrebbe non accadere se il giocatore rinnova, se prolunga il suo contratto. Se fa un prolungamento del contratto questa situazione non accadrà. Ora se in quest’anno, per le circostanze che ci sono, non si prolunga il contratto, che succede? Ti mentirei… e non mi piace mentire, non so cosa potrebbe succedere… Però l’idea in questo momento, qui e ora, è che Theo è felice al Milan”.

