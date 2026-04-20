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Tiago Gabriel risponde ad Harrison, il Lecce riprende la Fiorentina: finisce 1-1 al Via del Mare

Tiago Gabriel risponde ad Harrison, il Lecce riprende la Fiorentina: finisce 1-1 al Via del MareTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
ieri alle 22:46Serie A
Alessio Del Lungo

Termina 1-1 la partita tra Lecce e Fiorentina, valida per la 33^ giornata di Serie A.. Il racconto del match.

La Fiorentina aspetta, attende, fa sfogare il Lecce e poi lo punisce in contropiede, legittimando in seguito il vantaggio. Potrebbe essere questo il riassunto del primo tempo, con la squadra di Vanoli che sblocca la gara al 30' grazie a una perla di Harrison, bravissimo a far girare il mancino su assist di Mandragora da posizione defilata, impedendo la parata di Falcone. Successivamente da segnalare anche un'occasione monumentale per Piccoli, che sfiora solamente il cross di Dodo e mette fuori a porta vuota.

L'avvio di ripresa vede il Lecce dominare, con una Fiorentina sorpresa dall'aggressività dei salentini. Ben due volte nei primi 10 minuti Pongracic è costretto a intervenire per sbrogliare due situazioni molto pericolose a pochi metri dalla sua porta, in una delle quali ha risolto una mischia in cui erano coinvolti molti uomini. Di Francesco carica i suoi, che rispondono con un assedio alla porta dei viola, che però non porta a creare reali preoccupazioni a De Gea fino al 70', quando Banda si inventa un tiro che obbliga il portiere spagnolo alla deviazione in corner. Il calcio d'angolo viene battuto benissimo da Gallo, che trova Tiago Gabriel, il quale anticipa Ndour e batte De Gea da pochi metri. Succede di tutto adesso, con le squadre lunghissime: prima è Ndour a mettere fuori di testa dopo un cross partito direttamente dalla bandierina, poi è Pierotti che da centro-area sbaglia clamorosamente la conclusione. All'81' è ancora il Lecce a creare qualcosa con Stulic, che non incorna bene il cross di Gandelman. I padroni di casa ci provano fino alla fine, ma la squadra gigliata resiste e porta a casa un punto preziosissimo.

Clicca qui per rileggere il live di TMW di Lecce-Fiorentina.

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