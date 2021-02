Tiago Pinto su Mkhitaryan: "È felice qui a Roma, a breve risolveremo la questione rinnovo"

vedi letture

Il general manager della Roma Tiago Pinto parla in conferenza stampa al termine della sessione invernale di mercato, spiegando che il futuro di Henrik Mkhitaryan è ancora alla Roma: "E' molto importante per noi e non solo per il rendimento sportivo. In Europa è alle spalle solo di Bruno Fernandes, ma è anche un professionista eccellente. In questo progetto può essere importante per crescere i giovani. Nel suo contratto c'è una clausola che gli permette di esprimere un'opinione sulla permanenza, ma non mi aspetto problemi. A breve vedremo il suo agente per risolvere la questione".