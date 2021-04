Tigres, Gremio o MLS: Douglas Costa tornerà alla Juve ma è destinato ad una nuova cessione

Quale futuro per Dougals Costa? L'esterno brasiliano pare destinato a rientrare alla Juventus dopo il prestito annuale al Bayern Monaco, ma difficilmente in vista del prossimo anno si fermerà alla Continassa. L'agente Giovanni Branchini, intermediario che ne ha curato gli ultimi spostamenti, ha parlato dell'interesse del Tigres per lui ma i messicani non sono gli unici. Su Douglas Costa infatti ci sono pure diverse squadre di MLS, ma è forte l'interesse anche del Gremio. La sua ex squadra però difficilmente potrà assecondare le richieste contrattuali del giocatore.