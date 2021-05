tmw Addio Florenzi, Icardi può partire e valutazioni su Kean. Il punto sul mercato del PSG

Il calciomercato del Paris Saint-Germain non dipenderà dalla decisione e dal futuro di Mauricio Pochettino, tecnico argentino che pochi mesi dopo il suo arrivo sta già valutando la possibilità di andar via, al Real Madrid o al Tottenham.

Perché in dirigenza hanno idee chiare su come migliorare questa società con l'obiettivo di puntare, il prossimo anno, a vincere quella Champions solo sfiorata lo scorso agosto. Se l'acquisto di una stella dipenderà dalla cessione o dal rinnovo di Kylian Mbappè, per il resto i punti deboli della rosa da migliorare sono già stati individuati. Non verrà riscattato Alessandro Florenzi, che tornerà alla Roma, e per questo è già partita la ricerca di un nuovo terzino destro (confermati i contatti per Hakimi), mentre a sinistra col rientro di Bernat l'acquisto di un nuovo laterale mancino non è una priorità. Oltre al terzino destro, la priorità del PSG in difesa è quella di rinforzare il reparto con un difensore centrale.

In mezzo al campo, l'acquisto di un mediano di fisico sarà vincolato solo a una eventuale cessione. Poi l'attacco, il reparto che può cambiare di più: Mauro Icardi può andare via con la giusta offerta (40 milioni di euro la sua valutazione), Moise Kean è al centro di valutazioni. La scorsa estate l'attaccante classe 2000 arrivò in prestito secco dall'Everton, club con cui ha altri tre anni di contratto.