tmw Asse di mercato Juventus-Atalanta, si lavora per Capone in bianconero

vedi letture

Asse di mercato Juventus-Atalanta anticipato ieri. Lavori in corso tra i due club per impostare alcune operazioni tra giovani. La Dea pensa a Vogliacco attualmente al Pordenone (la Juventus ha un’opzione di recompra) e Beruatto. Mentre tra i nomi valutati dalla Juventus c’è Capone attualmente al Pescara che potrebbe andare all’Under 23. Lavori in corso. Beruatto e Vogliacco idee per l’Atalanta ma potrebbero interessare anche altri giovani bianconeri (in ogni caso i due club dovrebbero portare avanti un’operazione a prescindere dai calciatori), Juve su Capone e un altro profilo ancora da individuare...