tmw Asse Juventus-Atalanta, domani contatto per studiare uno scambio di giovani

Juventus e Atalanta attive sul mercato. E per domani è previsto un contatto per scambiare alcuni giovani calciatori. L’Atalanta studia i profili di Vogliacco (attualmente al Pordenone ma la Juventus ha un’opzione di recompra), Beruatto e altri giovani bianconeri interessanti, la Juve riflette ancora su chi potrebbe interessare per la formazione Under 23. Si muove qualcosa sull’asse Juve-Atalanta. E domani i bianconeri decideranno su chi virare...