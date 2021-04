tmw Atalanta, nuovo obiettivo per il centrocampo: piace Moncayola dell'Osasuna

Nuovo obiettivo per il centrocampo in casa Atalanta. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club orobico è infatti sulle tracce di Jon Moncayola, centrocampista classe 1998 dell'Osasuna. 31 presenze e 2 gol per il mediano in questa stagione in Liga, con la Dea che in estate proverà l'assalto.