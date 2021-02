tmw Benevento, Schiattarella: "Il Covid un dramma. Triste scendere in campo senza pubblico"

Nella sua intervista a TuttoMercatoWeb.com, il centrocampista del Benevento, Pasquale Schiattarella, ha parlato anche di come il Covid abbia cambiato il mondo del calcio: "Sicuramente è un dramma, sotto tutti i punti di vista. Inutile rimarcare quanto questo Covid abbia stravolto la vita di tutti, comportando problematiche incredibili che, temo, ci accompagneranno ancora per diverso tempo. Restando all’aspetto prettamente calcistico, per un giocatore è decisamente triste scendere in campo senza la spinta della gente. Anche quando andiamo in trasferta fa un effetto negativo vedere uno stadio desolatamente vuoto. Occorrono forza e personalità per trovare le motivazioni da soli. Vi assicuro che non è facile, ma non possiamo far altro che adeguarci e sperare di tornare quanto prima alla normalità”.