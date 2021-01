tmw Cagliari, l'Amburgo su Oliva: i tedeschi pronti a prelevare il centrocampista

Pretendente dalla Germania per il centrocampista del Cagliari, Christian Oliva. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'Amburgo ha infatti messo gli occhi sull'uruguayano che in questa stagione ha raccolto sette presenze in campionato e due in Coppa Italia con la maglia dei sardi. Possibili nuovi sviluppi nelle prossime settimane, con il mercato che entrerà nel vivo.