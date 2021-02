tmw Cagliari, venerdì ultima chiamata per Di Francesco. Montella alla finestra

vedi letture

Vietato sbagliare. Venerdì ultima chiamata per l’allenatore del Cagliari Eusebio Di Francesco. Il tecnico è chiamato a fare punti contro il Torino, altrimenti sarà addio. Al vaglio dei sardi il profilo di Vincenzo Montella, è una delle prime alternative individuate per eventualmente sostituire Di Francesco. Cagliari chiamato a vincere per svoltare e per salvare la panchina di Eusebio Di Francesco. E sullo sfondo c’è Montella...