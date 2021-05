tmw Castori: "Salvezza? Cagliari e Fiorentina erano superiori. Complimenti a Iachini"

Fabrizio Castori è l’allenatore che ha portato la Salernitana in Serie A. “Siamo soddisfatti. Abbiamo raggiunto un obiettivo importante, voluto, sperato”, dice a Tuttomercatoweb il tecnico granata che si sofferma però anche sulla lotta salvezza in A: "Ad un certo punto anche Cagliari e Fiorentina si sono ritrovate in una strada che sembrava senza uscita? Il Cagliari aveva un organico superiore, proprio come la Fiorentina. Poi quando ti trovi invischiato laggiù diventa complicata. A proposito dei viola: faccio i complimenti a Beppe Iachini per come ha gestito la situazione. E i giocatori e la società gli sono stati riconoscenti".

