tmw D'Aversa vicino alla Sampdoria: oggi l'incontro con Ferrero e la dirigenza

Roberto D'Aversa a un passo dalla Sampdoria. Il tecnico ex Parma ha superato tutta la concorrenza e si terrà oggi l'incontro con Massimo Ferrero e la dirigenza blucerchiata per trovare la quadra. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, le parti discuteranno dei dettagli economici ma non solo: sul tavolo c'è anche la strategia di mercato, gli innesti e i giocatori che potrebbero partire da Genova. In caso di intesa su questo aspetto, D'Aversa ha pronta la penna per firmare il contratto per il dopo Ranieri al Doria. E non è finita: potrebbe seguirlo in blucerchiato anche Daniele Faggiano. L'uomo mercato, sempre sotto contratto col Genoa, è il nome in pole per prendere le redini del mercato al fianco di Carlo Osti per il dopo Riccardo Pecini, diretto verso lo Spezia. E' un giorno cruciale: oggi D'Aversa può trovare l'intesa totale in casa Ferrero...