tmw Dortmund in pole, piace a Milan e Inter: Ikoné può lasciare il Lille questa estate

Sette gol e sette assist in 48 presenze stagionali. Velocità, tecnica e dribbling il suo marchio di fabbrica, per trascinare il Lille a un inaspettato successo in campionato. Le parate di Mike Maignan, nuovo numero uno del Milan, non sono state le solo giocate decisive nella straordinaria cavalcata della squadra di Christophe Galtier verso il trionfo in Ligue 1. Tra i grandi protagonisti dello sgambetto al PSG c'è anche Jonathan Ikoné, esterno destro classe 1998 che ormai è uno dei talenti più ricercati e che, probabilmente, cambierà maglia in estate.