tmw Thauvin più vicino al rinnovo con l'OM. Ora è Ikone il nome caldo per il Milan

Arrivano nuove conferme sull'interesse da parte del Milan per Jonathan Ikone. Quello del francese classe '98, autore quest'anno di 7 gol e 7 assist nelle 41 presenze con il Lille, è oggi il primo nome in cima alla lista dei desideri rossonera, secondo le ultime raccolte da TMW. Anche se le difficoltà non mancano: su tutte, quella legata alla valutazione. Il Lille, da sempre bottega estremamente costosa, non sembra particolarmente intenzionato a scendere dalla richiesta di 40 milioni di euro. Il giocatore attualmente ha uno stipendio di poco inferiore al milione e mezzo, fino al 2023.

Nelle scorse settimane il Milan, su spinta di Maldini, aveva seguito da vicino Florian Thauvin dell'OM ma le recenti evoluzioni all'interno del club transalpino e soprattutto il lavoro di Jorge Sampaoli sembrano aver convinto il classe '93 a rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Da qui la virata rossonera, che in caso di partenza di Castillejo proverà a stringere per il talento del Lille.