tmw Fiorentina-Bonaventura, summit positivo per il rinnovo annuale con opzione

Proseguono positivamente i contatti in casa Fiorentina per il rinnovo del contratto di Giacomo Bonaventura. Oggi il suo procuratore ha fatto visita in sede per portare avanti i colloqui sulla base di un nuovo contratto fino al 2024 con opzione per la stagione successiva. Strada in discesa, quindi, con l'ex Milan pronto a proseguire la sua avventura a Firenze ben oltre questa stagione.