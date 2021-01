tmw Fiorentina, previsto incontro con Petrachi: la situazione

vedi letture

Tra mercato attuale e programmazione futura. La Fiorentina ha in programma un incontro a Milano con Gianluca Petrachi nei prossimi giorni, previsto un meeting con Rocco Commisso. L’ex direttore sportivo del Torino è uno dei candidati per la poltrona viola e l’incontro con Commisso potrebbe essere indicativo per il futuro. Il summit servirà a capire se ci saranno le condizioni per instaurare un rapporto professionale in vista della prossima stagione quando difficilmente Daniele Pradé verrà confermato. O se la Fiorentina dovrà ancora guardarsi intorno alla ricerca di un altro direttore sportivo.