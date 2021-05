tmw I tifosi del Bologna alla squadra in vista della gara contro la Juventus: "Sbranateli"

Altro striscione da parte dei tifosi del Bologna indirizzato alla squadra in vista della sfida di domani contro la Juventus, che per i rossoblù non conterà niente dal punto di vista della classifica, ma che potrebbe impedire ai bianconeri di qualificarsi alla prossima Champions League in caso di mancato successo: "Sbranateli", la parola scritta dai sostenitori felsinei, che vorrebbero lo sgambetto alla Vecchia Signora.