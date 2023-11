tmw Il Milan ha in pugno Juan Miranda: ieri a San Siro c'era il ds del Betis Siviglia

Il direttore sportivo del Betis Siviglia Ramón Planes era ieri a San Siro per assistere dal vivo a Milan-Paris Saint-Germain, sfida vinta 2-1 dai rossoneri. Era uno dai tanti addetti ai lavori presenti a Meazza per la partita, ma Planes è anche il direttore sportivo di quel Betis dove gioca Juan Miranda, terzino sinistro in scadenza di contratto già opzionato dal Milan per giugno.

Miranda, laterale classe 2000, lascerà il Betis a parametro zero a fine stagione ma l'obiettivo del Milan è quello di anticipare il suo arrivo con un indennizzo da 2-3 milioni di euro. Una possibilità di cui si sta discutendo in queste settimane.