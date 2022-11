tmw Il Milan si aspetta due offerte per Leao a gennaio. Una arriverà a 120 milioni

Si apre ufficialmente il caso Leao. Perché per l'attaccante portoghese del Milan quella contro il Salisburgo può tangibilmente essere l'ultima standing ovation europea che San Siro gli reputerà nella sua (almeno fin qui) prima parte di carriera. Il migliore giocatore della scorsa Serie A sarà al centro del mercato invernale, perché i rossoneri difficilmente lo tratterranno in caso di super offerta. Impossibile dargli un valore a diciotto mesi dalla fine del contratto, ma è certo che sarà a tre cifre, nell'ordine del centinaio di milioni di euro.

Partendo dal presupposto precedente, cioè che in questo momento le sensazioni sono di fumata nera fra le parti perché Leao rischia di essere un gioiello troppo costoso per il Milan - come successo con Donnarumma, Calhanoglu e Kessie, tutti andati via a parametro zero nonostante fossero un asset tangibile per il club - l'intenzione stavolta non è quella di arrivare a dodici mesi dalla scadenza o di cedere a zero. I rossoneri stanno perseguendo una politica di contenimento costi ed è evidente che prendere tot per Leao e poi reinvestire in giovani che possano esplodere, prendendone l'eredità. Ovviamente calciatori di alto livello, veri craque che però hanno raggiunto la valutazione massima nel club dove giocano. Il Milan rinforzerà probabilmente tutti i reparti. Dani Olmo? Szoboszlai? Calciatori seguiti nel corso degli anni ma che rappresentano l'identikit giusto, anche se non per forza saranno loro.

Due offerte inglesi in arrivo

La verità è che ci sono due club fortemente interessati a Leao per gennaio e l'intenzione è bruciare la concorrenza. In questo senso il Chelsea si è mosso molto prima, un dirigente ha parlato, alcuni mesi fa, direttamente con il calciatore e ha illustrato la bontà del nuovo progetto Boehly. A questo punto la quadratura del cerchio è ancora lontana, ma è confermato che ci sarà una proposta che andrà a impattare per 120 milioni di euro sul bilancio Milan. Come questa offerta e con che contorni non è ancora definito. L'intenzione sarebbe quella di inserire giocatori graditi - uno di questi, non è un mistero, è Armando Broja, centravanti inglese di origini albanesi, valutato intorno ai 30 milioni, poi potrebbero esserci Pulisic o Ziyech - per abbassare la contropartita in denaro, ma qui il Milan può avere il coltello dalla parte del manico e può tirare, seppur non troppo, perché c'è un altro club interessato.

Primo il Chelsea, secondo il City.

Così nel quadro da pitturare, oltre ai Blues ci sono gli Skyblues, che hanno venduto Raheem Sterling proprio al Chelsea e che di fatto non l'hanno sostituito. Anche loro porteranno una proposta interessante e potrebbero convincere Leao a suon di milioni. Lo stipendio poi sarà commisurato al nuovo status: solitamente un calciatore guadagna il 10% netto di quanto è stato pagato per lui, quindi non è da escludere un ingaggio intorno ai 10 milioni di euro. Come fare a competere? Semplicemente non si può. Leao è diventato troppo costoso, è vero, ma se fosse arrivata un'offerta da 120 milioni con un contratto lungo, come sarebbe finita? Non c'è la riprova, solo che sarà una sfida assoluta, per il Milan, tenerlo a gennaio.