tmw Il Napoli ha deciso di riscattare Anguissa dal Fulham. Ma chiederà lo sconto sui 15 milioni

Non ci sono dubbi sul riscatto di André Zambo Anguissa da parte del Napoli: la dirigenza azzurra presto contatterà quella del Fulham per provare a ottenere però uno sconto sui 15 milioni di euro pattuiti. Se i Cottagers non dovessero scendere dalla cifra, concordata la scorsa estate, e non dovessero altrettanto mollare sulla modalità di pagamento, allora De Laurentiis potrebbe comunque andare all-in per il giocatore e pagarlo in una tranche. Però la trattativa è già iniziata, il Napoli valuta anche se ci possa essere la possibilità di scontare il prezzo con l'eventuale inserimento di una contropartita.