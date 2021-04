tmw Insulti social, Simy: “Chi si nasconde dietro il telefono sbaglia. Dobbiamo essere esempio”

Intervistato per la rubrica “A tu per tu” di Tuttomercatoweb l’attaccante del Crotone Nwankwo Simy è tornato sugli insulti di qualche settimana fa ricevuti via Instagram e ripubblicati da lui stesso: “Dovevo far capire la pesantezza del gesto. Non è la prima volta che capita questa cosa, di solito do poca importanza, ma se una persona si nasconde dietro a un telefono vuol dire che sta facendo una cosa sbagliata e deve metterci la faccia. Quando si toccano i figli e la famiglia, però, diventa una cosa veramente brutta. Ho cercato con il mio modo, sempre con tranquillità, di mandare un messaggio non solo a lui che ha fatto questo gesto ma anche ad altri giovani perché abbiamo la responsabilità di preparare un mondo migliore per i nostri figli”.