tmw Inter attenta al Papu Gomez: idea prestito last minute, la situazione

Niente operazioni costose in entrata, almeno per ora. Lo impone il momento, niente investimenti dispendiosi. Sopratutto in casa Inter. Ma c’è un’idea in casa nerazzurra che può prendere piede nelle prossime settimane in base alle evoluzioni del mercato. Papu Gomez è un nome che scalda dirigenza e allenatore. Ma solo in prestito per sei mesi, come operazione last minute. L’Inter è attenta e resta vigile, proprio come il Milan, il Napoli, la Fiorentina e altri club che stanno studiando la situazione. Tanto però dipenderà dall’Atalanta, dalla volontà di privarsi del Papu rimandando eventuali movimenti economici all’estate. La società nerazzurra c’è ed è attenta. Il nome del Papu all’Inter è cerchiato in rosso tra i potenziali affari last minute. Questione di incastri giusti e magari qualche cessione che adesso sembra utopia ma che nei prossimi giorni potrebbe concretizzarsi.