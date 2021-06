tmw Inter, c'è voglia di proseguire con D'Ambrosio: gli agenti del terzino in sede

L'Inter ha tutte le intenzioni di proseguire il matrimonio con Danilo D'Ambrosio: il terzino è in scadenza di contratto coi nerazzurri ma non vorrebbe lasciare Milano e in questi mesi ha aspettato una mossa del club. Adesso i tempi sembrano maturi per una svolta, tanto che gli agenti del giocatore sono stati avvistati in sede giusto qualche minuto fa.