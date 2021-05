tmw Inter-Conte, addio vicino: questa mattina sondaggio nerazzurro per Simone Inzaghi

La situazione in casa Inter è in costante e continua evoluzione. Il futuro di Antonio Conte sembra sempre più lontano dalla panchina nerazzurra del prossimo anno, con il presidente Steven Zhang e i dirigenti che in questo momento si trovano all'interno della sede di Viale della Liberazione per provare a trovare una via d'uscita. Il piano A dell'Inter resta quello legato alla permanenza del tecnico che ha portato in bacheca il 19° Scudetto della storia, ma come detto le frizioni sono sempre più forti.

Per questo, secondo le ultimissime raccolte da TMW, i vertici nerazzurri hanno iniziato a sondare le possibili alternative ed in tal senso è da registrare un contatto di questa mattina, al momento puramente esplorativo, con Simone Inzaghi. L'attuale allenatore della Lazio questa sera si incontrerà col presidente Claudio Lotito per quello che si annuncia come un faccia a faccia decisivo per capire il suo futuro sulla panchina biancoceleste.