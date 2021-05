tmw Inter, dalle idee argentine a Fonseca e Mihajlovic: le idee per il dopo Conte

Inter a caccia di un allenatore per la prossima stagione. I nerazzurri sono rimasti spiazzati dal rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio, perché tutto faceva ipotizzare che il dopo Antonio Conte potesse essere l’attuale e futuro allenatore biancoceleste. Tra i nomi valutati per la prossima stagione in casa nerazzurra Sinisa Mihajlovic del Bologna, Paulo Fonseca ex Roma ma anche i profili argentini di Esteban Cambiasso bandiera nerazzurra e pronto per una nuova avventura da allenatore (la sua candidatura potrebbe prendere forza nei prossimi giorni) e Guillermo Barros Schelotto ex Palermo e Boca, che ha allenato anche i Los Angeles Galaxy di Ibra. Da non escludere un tentativo per il Cholo Simeone in odore di rinnovo con l’Atletico Madrid. Sarri al momento non intriga è un nome comunque valutato. E sullo sfondo Laurent Blanc. Inter al lavoro, a caccia del nome giusto per il dopo Antonio Conte...