tmw Inter, Marotta: "Dybala e Lukaku? Nessuna fretta. Perisic voleva la Premier"

Presente all'evento "L'Amico Atletico" di Fondazione Cardinaletti Onlus a Milano, il direttore generale dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato del mercato dei nerazzurri. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Dybala e Lukaku? Da parte nostra non c'è nessuna ansia, non dobbiamo fare nulla in maniera frettolosa. Qualcosa sicuramente abbiamo già fatto in anticipo, provando a giocare prima dei tempi. Ci vuole creatività e coraggio nel fare certe azioni. È chiaro che lo zoccolo duro della squadra resterà. Siamo l'Inter e in quanto tale vogliamo sempre raggiungere traguardi molto ambiziosi".

Perisic ha scelto il Tottenham.

"C'è dispiacere, ma voleva provare una nuova esperienza in Premier League. Non eravamo nella posizione di poter presentare offerte migliorative, semplicemente la sua scelta era basata su un futuro diverso rispetto a quello attuale. Massimo rispetto per questo anche un grande ringraziamento. Troveremo il giusto sostituto e, in ogni caso, abbiamo già preso Robin Gosens".

Che sensazioni ci sono per la prossima stagione? - "Quando una stagione finisce le sensazioni sono sempre le stesse. Facendo un consuntivo, è stato un anno in cui abbiamo ben figurato e va dato merito ad allenatore, squadra, società e tifosi. Direi un ringraziamento unico, stiamo già pensando alla prossima stagione con l'Inter che ha un obiettivo, essere sostenibile da un parte e competitiva dall'altra".